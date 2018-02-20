Мошенническое приложение «Универсальный Мобильный Банкинг» удалили из Google Play. Его установили до 10 000 человек
Приложение «Универсальный Мобильный Банкинг» появилось в Google Play 14 февраля. Разработчики заявили, что в нем можно работать со счетами сразу нескольких украинских банков. Как оказалось, это фишинговое приложение, которое воровало данные доверчивых пользователей. , пишут
Несмотря на десятки жалоб и негативных отзывов, приложение находилось в Google Play на протяжение пяти дней: с 14 по 19 февраля. По словам представителей «ПриватБанка», приложение было удалено после запроса ряда украинских банков. Правда, до момента удаления его скачали от 5000 до 10 000 пользователей.
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