Мошенническое приложение «Универсальный Мобильный Банкинг» удалили из Google Play. Его установили до 10 000 человек

Приложение «Универсальный Мобильный Банкинг» появилось в Google Play 14 февраля. Разработчики заявили, что в нем можно работать со счетами сразу нескольких украинских банков. Как оказалось, это фишинговое приложение, которое воровало данные доверчивых пользователей. , пишут AIN.UA

Несмотря на десятки жалоб и негативных отзывов, приложение находилось в Google Play на протяжение пяти дней: с 14 по 19 февраля. По словам представителей «ПриватБанка», приложение было удалено после запроса ряда украинских банков. Правда, до момента удаления его скачали от 5000 до 10 000 пользователей.