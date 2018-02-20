"Унизительно": В центре оккупированного Донецка установили оборудование, обеспечивающее работу Vodafone

Международный комитет Красного Креста и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ установили в центре временно оккупированного Донецка оборудование, обеспечивающее работу украинского мобильного оператора Vodafone через сеть Интернет. Об этом сообщают сепаратистские СМИ и местные жители в соцсетях, передает Час Пик.

Так, для осуществления звонков, представители соответствующих организаций приглашают местных жителей оккупированного Донецка и близлежащих городов к зданиям, где расположены Красный Крест и СММ ОБСЕ .

В соцсети сообщают, что данные новшества являются унизительными, потому как данное оборудование установили только в Донецке. К примеру, чтобы связаться с родственниками из подконтрольных Украине территорий, жителям других оккупированных городов, а на это необходимо время и деньги.

Напомним, 11 января текущего года в так называемых "ЛДНР" пропала украинская связь Vodafone. Как стало известно, что мобильная связь пропала в результате порыва кабеля, проходящего по территории самопровозглашенной "ДНР" в поселке Еленовка.

В свою очередь, боевикам непризнанных "республик" выгодно, что пропала связь. На сегодняшний день они наживаются на местных жителях оккупированных территориях. Так, стартовый пакет "отечественного" производителя "Феникс" стоит 1000 рублей (500 гривен), когда сим-карта во время работы Vodafone стоила 160 рублей. Также местные жители сообщают, что связь ужасная, так как даже нельзя нормально связаться внутри "республики", а минута звонка в города подконтрольные Украине составляет 10 рублей за минуту (5 гривен).

После отключения украинской мобильной связи жители так называемых "ЛДНР" столкнулись с финансовыми проблемами. Так, в результате этого дончане и луганчане потеряли возможность осуществлять какие-либо операции с финансами, так как все банковые карточки, на которые начисляются пенсии, соцпомощь и другие выплаты, привязаны к мобильным номерам.

Ранее сообщалось, что представители Украины в Минске предъявила требования защитникам "русского мира" обеспечить безопасный доступ ремонтной бригады для проведения восстановительных работ для восстановления мобильной связи Vodafone в так называемые "ЛДНР".