Новейшая AR-функция Blippar распознает самые знаменитые достопримечательности
Blippar, лондонский стартап, продолжает работать над своим движком AR. И он на днях выпустил новую функцию «компьютерного видения», которая, по словам источника, помечает известные объекты.
Новая функция распознавания Landmark узнает более чем две тысячи ориентиров по всему миру, например, таких, как Тадж-Махал и Эйфелева башня.
Таким образом, люди могут указывать в своих смартфонах на эти объекты или даже изображать их в 2D-фотографиях.
Технология Blippar должна идентифицировать их.
Landmark будет работать как в приложении Blippar AR, так и в качестве сервиса, который может использоваться другими приложениями.
Функция «Распознавание ориентиров» выходит за рамки функций AR City City, Public Faces и Flower Recognition от Blippar…» — рассказали представители компании.
«Для того, чтобы увеличить масштаб масштаба, компьютеры должны признать реальность», — сказал в интервью Амбариш Митра, генеральный директор фирмы. «…компьютеры должны действительно семантически понимать реальность», — добавил он.
Напомним, Blippar появился в 2010 году. Он был инструментом для рекламы и маркетинга.
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