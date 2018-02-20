Новейшая AR-функция Blippar распознает самые знаменитые достопримечательности

Новейшая AR-функция Blippar распознает самые знаменитые достопримечательности

Blippar, лондонский стартап, продолжает работать над своим движком AR. И он на днях выпустил новую функцию «компьютерного видения», которая, по словам источника, помечает известные объекты.

Новая функция распознавания Landmark узнает более чем две тысячи ориентиров по всему миру, например, таких, как Тадж-Махал и Эйфелева башня.

Таким образом, люди могут указывать в своих смартфонах на эти объекты или даже изображать их в 2D-фотографиях.

Технология Blippar должна идентифицировать их.

Landmark будет работать как в приложении Blippar AR, так и в качестве сервиса, который может использоваться другими приложениями.

Функция «Распознавание ориентиров» выходит за рамки функций AR City City, Public Faces и Flower Recognition от Blippar…» — рассказали представители компании.

«Для того, чтобы увеличить масштаб масштаба, компьютеры должны признать реальность», — сказал в интервью Амбариш Митра, генеральный директор фирмы. «…компьютеры должны действительно семантически понимать реальность», — добавил он.

Напомним, Blippar появился в 2010 году. Он был инструментом для рекламы и маркетинга.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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