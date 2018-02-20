Что такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грн
Досадный случай сооснователь 4City Александр Довгопол
Скрин сообщения, которое получил Александр, из
В тот же момент, по словам Александра, на его смартфоне загорелся значок EDGE и начали обновляться мессенджеры. «Заподозрив, чем это пахнет, тут же вырубил телефон, но не помогло: по прилету обнаружил на счету минус 3800 грн! Стоит ли говорить, что я о такой услуге даже не слышал, не то что не заказывал», — пишет абонент.
Услуги «Роуминг в самолетах» у «Киевстара» Александр не нашел — ни на сайте, ни в кабинете пользователя. Поиск в Google также не дал информации о такой услуге.
Что такое «Роуминг в самолетах»
Услуга с такими ценами обнаружилась в FAQ на странице роуминга от «Киевстар» и позиционируется, как все тот же роуминг, но при потреблении «вне суши». В теле самой услуги сообщается: «Под роумингом вне суши следует понимать связь на авиа- и морском транспорте, а также спутниковую связь». Однако
В «Киевстаре» AIN.UA подтвердили, что данная услуга «предоставление мобильной связи «в воздухе» или «на воде»» является частью услуги «Роуминг». Регистрация SIM-карты абонента в роуминге происходит автоматически при условии, что на борту самолета либо корабля есть сеть зарубежного мобильного оператора. После регистрации на мобильный телефон приходит SMS-cообщение с информацией о тарифах на услугу.
«Тарифы на мобильную связь «в воздухе» или «на воде» устанавливаются зарубежными компаниями-провайдерами. Зарубежные телеком-операторы, предоставляющие связь в воздухе, применяют сложные, высокотехнологичные решения для обеспечения безопасности перелетов и предупреждения возможных помех со стороны мобильного оборудования клиентов. Поэтому тарифы высокие», — комментируют в «Киевстаре».
Роуминг в самолете доступен для абонентов в том случае, если на борту установлено специальное оборудование зарубежного мобильного оператора. Среди авиакомпаний, на рейсах которых установлено такое оборудование, Air France, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines и другие. «О наличии такого оборудования и возможности использовать мобильную связь на борту рейса следует уточнять у сотрудников авиакомпании, услугами которой абонент планирует воспользоваться», — пояснили AIN.UA в «Киевстаре».
В компании уверяют, что данная услуга доступна абонентам оператора более 10 лет. Однако она является нишевой, и ею пользуется небольшое количество абонентов «Киевстар» (точное число редакции не назвали). «Для них важно постоянно оставаться на связи, в том числе и во время длительных авиаперелетов», — подчеркнула спикер «Киевстар» Ирина Леличенко.
Читайте тарифы
Первый пост Довгопол написал еще 13 февраля, а 16-го дал апдейт с ответом «Киевстар» на его претензии. «Если коротко: ничего не вернем, надо было читать правила предоставления услуг. При этом читать эти правила нужно было на сайтах неких операторов OnAir и Aeromobile (видимо, это те ребята, которые технически обеспечивают интернет в самолете)», —
Довгопол утверждает, что разбирательство по его кейсу продолжалось три недели, после чего он получил категорический отказ в возврате средств — списание признали корректным, а о подключении абонента предупредили посредством вышеуказанного SMS. О том, что «абонент не прав»,
Незнание не освобождает от ответственности. Поэтому, если абонент не планирует использовать мобильный интернет в роуминге, «Киевстар» рекомендует ему попросту отключить услугу передачи данных в настройках телефона. «Во время полета в самолете мы рекомендуем переводить телефон в авиарежим, а в настройках мобильного телефона устанавливать обновления мобильных приложений через Wi-Fi, что позволит избежать автоматического обновления программ через мобильный интернет», — комментируют у оператора.
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20.02.2018 04:30