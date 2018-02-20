BlackBerry выпустит еще три новых смартфона

Ассортимент смартфонов BlackBerry пополнится тремя новыми моделями уже до конца этого года. Об этом сообщили представители китайской компании TCL, которая с недавних пор владеет некогда канадским брендом. В этом году BlackBerry выпустит смартфоны Athena, Luna и Uni, и это их кодовые имена, но нас ждут вовсе не очередные моноблоки.



Как сообщается, TCL готовит сразу три прямых потомка легендарного BlackBerry Priv – самого стильного смартфона в линейке бренда за последние годы. Это, напомним, вертикальный слайдер с гигантским сенсорным экраном и скрытым под ней аппаратной клавиатурой, так что ценители удобства при наборе текста по достоинству оценят новинки. По слухам, грядущий BlackBerry Athena станет новым флагманом всего модельного ряда и предложит процессор Qualcomm 660 или 835 (по разным источникам) и или даже 8 Гб оперативной памяти при наличии накопителя на 64 или 128 гигабайтов.



Параметры экрана не разглашаются, а ОС Android точно обновят до версии 8 Oreo. Какие компоненты войдут в состав смартфонов Luna и Uni, пока неизвестно, но есть вероятность, что эти кодовые имена будут носить представители бюджетного и среднего ценовых сегментов. Будет интересно посмотреть на недорогие слайдеры, которым гарантированно обеспечено пристальное внимание покупателей благодаря оригинальному форм-фактору. Дата релиза новинок от BlackBerry отсутствует.