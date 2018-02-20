BlackBerry выпустит еще три новых смартфона

Ассортимент смартфонов BlackBerry пополнится тремя новыми моделями уже до конца этого года. Об этом сообщили представители китайской компании TCL, которая с недавних пор владеет некогда канадским брендом. В этом году BlackBerry выпустит смартфоны Athena, Luna и Uni, и это их кодовые имена, но нас ждут вовсе не очередные моноблоки.

BlackBerry

Как сообщается, TCL готовит сразу три прямых потомка легендарного BlackBerry Priv – самого стильного смартфона в линейке бренда за последние годы. Это, напомним, вертикальный слайдер с гигантским сенсорным экраном и скрытым под ней аппаратной клавиатурой, так что ценители удобства при наборе текста по достоинству оценят новинки. По слухам, грядущий BlackBerry Athena станет новым флагманом всего модельного ряда и предложит процессор Qualcomm 660 или 835 (по разным источникам) и или даже 8 Гб оперативной памяти при наличии накопителя на 64 или 128 гигабайтов.

Параметры экрана не разглашаются, а ОС Android точно обновят до версии 8 Oreo. Какие компоненты войдут в состав смартфонов Luna и Uni, пока неизвестно, но есть вероятность, что эти кодовые имена будут носить представители бюджетного и среднего ценовых сегментов. Будет интересно посмотреть на недорогие слайдеры, которым гарантированно обеспечено пристальное внимание покупателей благодаря оригинальному форм-фактору. Дата релиза новинок от BlackBerry отсутствует.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерахСмартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах
Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5
Разведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажаРазведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажа
ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845
Что такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грнЧто такое «Роуминг в самолете»: неизвестная услуга от «Киевстар» обошлась украинцу в 3800 грн
Блок рекламы


Похожие новости
Все характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy S9Все характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy S9
Samsung выпустит смартфон Galaxy J4Samsung выпустит смартфон Galaxy J4
Найдена первая «живая» фотография смартфона Nokia 7+Найдена первая «живая» фотография смартфона Nokia 7+
Флагман Essential PH-1 вышел в трех новых цветахФлагман Essential PH-1 вышел в трех новых цветах
LeEco выпустит собственный безрамочный смартфон Le XLeEco выпустит собственный безрамочный смартфон Le X
Apple откажется от 3D Touch в новых смартфонахApple откажется от 3D Touch в новых смартфонах
Xiaomi выпустит собственный игровой смартфонXiaomi выпустит собственный игровой смартфон
Asus может выпустить собственный игровой смартфонAsus может выпустить собственный игровой смартфон
Опубликован рекламный тизер смартфона Xiaomi Mi Mix 2SОпубликован рекламный тизер смартфона Xiaomi Mi Mix 2S
Грядет анонс новых гаджетов на Sailfish OSГрядет анонс новых гаджетов на Sailfish OS
Последние новости
Подгружаем последние новости