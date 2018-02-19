Все характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy S9

В сети появились новые официальные изображения готовящихся к выпуску Samsung Galaxy S9 и S9+, а также их характеристики.

Новинки оснастят 5,8- и 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 ? 2960 пикселей. Аппаратной основой смартфонов, в зависимости от региона продаж, станет Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9810. Samsung Galaxy S9 получит 4 ГБ оперативной памяти, Samsung Galaxy S9+ – 6 ГБ. Объем встроенного флеш-накопителя у обоих смартфонов составит 128 ГБ, с возможностью расширения при помощи microSD-карт.

Помимо этого, Galaxy S9 получит 12 Мп основную камеру, Galaxy S9+ – двойную основную камеру с сенсорами 12+12 Мп. Фронтальная камера у обоих телефонов на 8 Мп с аппертурой f/1,7.

Ёмкости аккумуляторов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ составит 3000 мАч и 3500 мАч, соответственно. Аппараты также будут поддерживать технологию беспроводной и быстрой зарядки. Обе новинки оснастят стереодинамиками AKG, сканерами радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.

Официальный дебют Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится в Барселоне, в преддверии выставки MWC 2018, 25 февраля. Новинки будут доступны в четырех цветовых гаммах: черной, синей, сиреневой и серой. Цена окажется выше, чем у предшественников, примерно на 100 евро и составит порядка 1127 долларов у Galaxy S9 и 1255 долларов у Galaxy S9+.