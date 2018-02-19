Все характеристики и цена смартфона Samsung Galaxy S9

В сети появились новые официальные изображения готовящихся к выпуску Samsung Galaxy S9 и S9+, а также их характеристики.

Samsung Galaxy S9

Новинки оснастят 5,8- и 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 ? 2960 пикселей. Аппаратной основой смартфонов, в зависимости от региона продаж, станет Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9810. Samsung Galaxy S9 получит 4 ГБ оперативной памяти, Samsung Galaxy S9+ – 6 ГБ. Объем встроенного флеш-накопителя у обоих смартфонов составит 128 ГБ, с возможностью расширения при помощи microSD-карт.

Samsung Galaxy S9

Помимо этого, Galaxy S9 получит 12 Мп основную камеру, Galaxy S9+ – двойную основную камеру с сенсорами 12+12 Мп. Фронтальная камера у обоих телефонов на 8 Мп с аппертурой f/1,7.

Ёмкости аккумуляторов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ составит 3000 мАч и 3500 мАч, соответственно. Аппараты также будут поддерживать технологию беспроводной и быстрой зарядки. Обе новинки оснастят стереодинамиками AKG, сканерами радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C.

Samsung Galaxy S9

Официальный дебют Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится в Барселоне, в преддверии выставки MWC 2018, 25 февраля. Новинки будут доступны в четырех цветовых гаммах: черной, синей, сиреневой и серой. Цена окажется выше, чем у предшественников, примерно на 100 евро и составит порядка 1127 долларов у Galaxy S9 и 1255 долларов у Galaxy S9+.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерахСмартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах
Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5
Разведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажаРазведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажа
ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845
Нейронный чип MIT снизит энергопотребление смартфонов на 95%Нейронный чип MIT снизит энергопотребление смартфонов на 95%
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung выпустит смартфон Galaxy J4Samsung выпустит смартфон Galaxy J4
Почему Samsung прекратила выпуск прошивки Android Oreo для S8?Почему Samsung прекратила выпуск прошивки Android Oreo для S8?
Найдена первая «живая» фотография смартфона Nokia 7+Найдена первая «живая» фотография смартфона Nokia 7+
Apple откажется от 3D Touch в новых смартфонахApple откажется от 3D Touch в новых смартфонах
Сколько баллов в AnTuTu набрал Samsung Galaxy S9+?Сколько баллов в AnTuTu набрал Samsung Galaxy S9+?
Промо-видео Samsung раскрывает особенности Galaxy S9Промо-видео Samsung раскрывает особенности Galaxy S9
Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5
Характеристики и изображения флагмана ZTE Axon 9Характеристики и изображения флагмана ZTE Axon 9
Опубликован рекламный тизер смартфона Xiaomi Mi Mix 2SОпубликован рекламный тизер смартфона Xiaomi Mi Mix 2S
Новые изображения и видео смартфона Xiaomi Redmi Note 5Новые изображения и видео смартфона Xiaomi Redmi Note 5
Последние новости
Подгружаем последние новости