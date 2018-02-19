В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845

В базе данных бенчмарка AnTuTu появились подробности о новом смартфоне от ASUS, носящем кодовое имя Z01RD. По всей видимости, это и есть новый флагман пятого поколения Зенфонов – очень уж современны его спецификации.



Согласно предоставленному описанию, пока не анонсированный смартфон ASUS Z01RD построен на топовом процессоре Qualcomm 845 – в его состав входят модем LTE X20, видеокарта Adreno 630 с модулем обработки изображений Spectra 280 и сразу восемь ядер с частотой до 2,8 ГГц. Это самый передовой CPU 2018 года, и в помощь ему отрядили целых 6 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Но вот что удивительно – встроенной памяти в смартфоне всего 32 гигабайта, и лучше, чтобы это была простая опечатка, поскольку все флагманы этого года получат минимум 64 Гб ROM – 32 гигабайта это уже удел бюджетных моделей.



Экран ASUS Z01RD получит высокое разрешение 2246х1080 точек и формат 18,5:9, как у новых смартфонов от Samsung. Его диагональ станет известна позже, но можно сделать ставку на 5,8 или 6,1 дюйма. Мобильник будет работать на Android 8 Oreo с фирменной прошивкой Zen UI, и его представят на MWC 2018 в конце текущего месяца в Барселоне. Там же будут показаны и остальные смартфоны серии Zenfone 5.