ASUS ZenFone 5 получит вырез на экране как у iPhone X

В сети появилась первая фотография готовящегося к выпуску смартфона ASUS ZenFone 5. Как видно на изображениях, новый флагман китайского производителя получит многими ненавистный «козырек» как у юбилейного iPhone X.

ASUS ZenFone 5 (2018)

ASUS ZenFone 5 будет оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9. На вырезе расположатся фронтальная камера, громкоговоритель и датчики. Помимо этого, грядущая новинка получит разъём USB Type-C, 3,5-мм аудио-разъем, сканер отпечатков пальцев на задней панели.

ASUS ZenFone 5 (2018)
ASUS ZenFone 5 (2018)

Ранние утечки также говорят о наличии двойной камеры и ОС Android 8.0 Oreo. Смартфон также будет доступен вариант с двумя SIM-картами. Официальный дебют ASUS ZenFone 5 состоится уже 27 февраля на выставке Mobile World Congress 2018.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерахСмартфоны Moto G6 представлены на пресс-рендерах
Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5
Разведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажаРазведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажа
ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845ZTE сделает смартфон на базе Snapdragon 845
Нейронный чип MIT снизит энергопотребление смартфонов на 95%Нейронный чип MIT снизит энергопотребление смартфонов на 95%
Блок рекламы


Похожие новости
В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845В линейке смартфонов ASUS появится флагман на Qualcomm 845
Флагман Huawei P20 Plus получит батарею на 4000 мАчФлагман Huawei P20 Plus получит батарею на 4000 мАч
Сообщение на языке телугу может вывести iPhone из строяСообщение на языке телугу может вывести iPhone из строя
Asus может выпустить собственный игровой смартфонAsus может выпустить собственный игровой смартфон
Google разрабатывает Android P с упором на пользователей iPhoneGoogle разрабатывает Android P с упором на пользователей iPhone
Смартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone XСмартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone X
Складной смартфон LG получит три сенсорных экранаСкладной смартфон LG получит три сенсорных экрана
Смартфон Asus ZenFone 5 показали в трех измеренияхСмартфон Asus ZenFone 5 показали в трех измерениях
iPhone 2018 получит уменьшенный «козырек» и сканер отпечатков в экранеiPhone 2018 получит уменьшенный «козырек» и сканер отпечатков в экране
Xiaomi Mi Mix 2S будет гораздо мощнее iPhone XXiaomi Mi Mix 2S будет гораздо мощнее iPhone X
Последние новости
Подгружаем последние новости