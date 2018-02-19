ASUS ZenFone 5 получит вырез на экране как у iPhone X

В сети появилась первая фотография готовящегося к выпуску смартфона ASUS ZenFone 5. Как видно на изображениях, новый флагман китайского производителя получит многими ненавистный «козырек» как у юбилейного iPhone X.

ASUS ZenFone 5 будет оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9. На вырезе расположатся фронтальная камера, громкоговоритель и датчики. Помимо этого, грядущая новинка получит разъём USB Type-C, 3,5-мм аудио-разъем, сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Ранние утечки также говорят о наличии двойной камеры и ОС Android 8.0 Oreo. Смартфон также будет доступен вариант с двумя SIM-картами. Официальный дебют ASUS ZenFone 5 состоится уже 27 февраля на выставке Mobile World Congress 2018.