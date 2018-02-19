В Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложение

14 февраля в Google Play появилось приложение « Универсальный Мобильный Банкинг ». Оно позволяет пользоваться мобильными услугами пяти банков — «ПриватБанка», «Ощадбанка», «ОТП-Банка», «Альфа-Банка» и «Раффайзен Банк Аваль». В пресс-службе «ПриватБанка» сообщили, это приложение никак не связано с банком. , пишут AIN.UA

В «ПриватБанке» отметили, что единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является «Приват24» и добавили, что любые сторонние «мобильные банки» — это «фишинговые программы, созданные для воровства личных данных клиентов и денег».