В Google Play появился «Универсальный Мобильный Банкинг» для украинских банков. Это мошенническое приложение
14 февраля в Google Play появилось приложение «
В «ПриватБанке» отметили, что единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является «Приват24» и добавили, что любые сторонние «мобильные банки» — это «фишинговые программы, созданные для воровства личных данных клиентов и денег».
Некоторые пользователи, которые скачали «Универсальный Мобильный Банкинг», в отзыве отметили, что приложение пыталось снять с их карт деньги. По данным Google Play, приложение скачали уже от 5000 до 10 000 людей. Сейчас его рейтинг составляет 2,8 звезд, большинство отзывов — негативные. Несмотря на это, Google Play так и не удалил приложение.
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