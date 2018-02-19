Apple изменила требования для разработчиков приложений

Сегодня компания Apple сообщила разработчикам, что все новые приложения, представленные в App Store, должны поддерживать дисплей Super Retina от iPhone X.

Эти требования связаны со своеборазным «козырьком» в экране юбилейного флагмана, и разработчикам iOS придется создавать приложения, которые будут поддерживать дисплей с выемкой в верхней части.