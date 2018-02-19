Apple изменила требования для разработчиков приложений

Сегодня компания Apple сообщила разработчикам, что все новые приложения, представленные в App Store, должны поддерживать дисплей Super Retina от iPhone X.
Эти требования связаны со своеборазным «козырьком» в экране юбилейного флагмана, и разработчикам iOS придется создавать приложения, которые будут поддерживать дисплей с выемкой в верхней части.
Данные правила начнут действовать с апреля текущего года. Новые приложения также должны быть созданы с помощью iOS 11 SDK. Таким образом, производитель ведет к тому, чтобы владельцы iPhone X перестали пользоваться не оптимизированными под экран гаджета приложениями. Также, новые требования «яблочной» корпорации подтверждают слухи о том, что следующие ее мобильные новинки получат аналогичный дизайн iPhone X.