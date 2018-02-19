Специалисты рассказали, почему смартфоны Xiaomi очень популярны

Специалисты рассказали, почему смартфоны Xiaomi очень популярны

То, что смартфоны компании Xiaomi самые популярные, нет сомнений.Эксперты решили определить причины, по которым устройства данного производителя бьют рекорды по продажам. Они нашли три причины, по которым это происходит, информирует supreme2.ru.

В частности, было отмечено, что смартфоны данного бренда отличаются низкой ценой. В то же время они имеют достаточно хорошее качество. Таким образом, потребитель получает хорошую вещь, не переплачивая за это.

Еще одним плюсом является то, что корпус смартфонов Xiaomi очень крепкий. Он не разбивается даже при падении с большой высоты. Это качество также привлекает людей.

Опрос владельцев Xiaomi позволил выявить еще несколько плюсов. В частности, люди отзывались положительно о простой навигации смартфонов данного бренда. Хорошие процессоры и прошивка под любые стандарты связи — причины, по которым также выбирают именно изделия данной компании.

В результате компания Xiaomi постоянно наращивает свои доходы. Их увеличение фиксируется ежегодно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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