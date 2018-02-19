Google выпустил клиент электронной почты Gmail Go

Интернет-гигант Google сообщил о релизе нового фирменного клиента электронной почты Gmail Go. Это тот же Gmail , только сильно упрощенный и потребляющий минимум системных ресурсов, обладая всеми основными возможностями.



Gmail Go создавался для смартфонов начального уровня и для регионов с очень плохим или дорогим интернетом. Программа распространяется на полностью бесплатной основе и уже доступна для скачивания из магазина Google Play, и запустить ее можно даже на старых смартфонах с операционной системой Android 5 Lollipop (напомним, что самая современная ОС носит название Android 8 Oreo.



Gmail Go умеет экономить не только память в устройстве, но и мобильный трафик. Приложение позволяет работать одновременно с несколькими почтовыми ящиками и даже самостоятельно фильтрует письма по разным папкам, плюс в функционал входит оповещение о поступлении нового письма. Читать письма можно как прямо в интернете, так и в режиме офлайн, что очень пригодится тогда, когда доступа к сети нет, а добраться до почты нужно именно сейчас. В бонус – предустановленный антиспам, который можно настраивать, плюс пользователю дается возможность отправлять в черный список нежелательных адресатов.