Флагман Huawei P20 Plus получит батарею на 4000 мАч

27 марта этого года в Париже состоится анонс новейшего флагманского смартфона Huawei P20 Plus, которому предстоит нешуточная борьба с пока еще не представленными Xiaomi Mi 7 и Samsung S9+. Одной из особенностей данного аппарата станет емкая батарея – 4000 мАч, как у бюджетного Xiaomi Redmi Note 4 2016 года.

Huawei P20 Plus

Вместе с Huawei P20 Plus в Париже покажут аппараты Р20 и Р20 Lite, но их батарея будет иметь меньшую емкость. Для сравнения, даже в текущем Р10 Plus стоит АКБ на 3750 мАч, так что прогресс вполне очевиден. Кроме того, у нового смартфона будет функция Always On Display, как у текущих новинок Samsung и LG, то есть его экран будет выводить информацию даже в выключенном состоянии и потреблять дополнительную энергию.

К основным характеристикам смартфона Huawei P20 Plus относятся процессор Kirin 970 с искусственным интеллектом, 6 Гб оперативной памяти, до 128 Гб памяти постоянной и свежайшая прошивка Android 8.1 Oreo от Google с фирменной оболочкой EMUI 8.1 (не путать с MIUI от Xiaomi). Кроме того, смартфон станет первым в мире обладателем сразу пяти встроенных камер: спереди над его безрамочным экраном расположится уже, в общем-то, привычный двойной модуль, а сзади у него будет тройная камера на 40 честных мегапикселей, аналогов у которой на данный момент попросту не существует. Стоимость Huawei P20 Plus пока не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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