Apple исправит ошибку блокировки доступа к мессенджерам в iOS

В мобильной системе iOS от Apple нашли очередную крупную проблему – в ней содержится баг, отнимающий доступ ко всем установленным мессенджерам – iMessages, Facebook Messenger и другим.

iOS

Apple уже в курсе ситуации и намерена решить ее в самом скором будущем. Обнаруженный баг одинаково хорошо работает как на iOS, так и на настольной MacOS, что свидетельствует об «очень высоком» качестве яблочных операционных систем. Чтобы он сработал, нужно лишь отправить любому собеседнику символ из дравидийского языка, распространенного в некоторых индийских штатах. После этого iPhone закрывает все мессенджеры и отказывается запускать их, постоянно открывая начальный экран с иконками приложений. Apple уже приступила к написанию патча, но у него нет даты релиза, хотя доподлинно известно, что он выйдет до премьеры iOS 11.3, на которую многие пользователи возлагают очень большие надежды.

Версия, по всей видимости, получит индекс 11.2.6, и ждать ее, по слухам, стоит уже в течение недели. Соответствующее обновление будет внедрено в MacOS, watchOS и tvOS, но тут тоже нет точных дат. Напомним, что iOS 11 вышла осенью прошлого года и была преисполнена ошибками, багами и недочетами. В течение уже целых шести месяцев Apple пытается допилить ее до рабочего состояния, выпуская патч за патчем, но, как видно, ее старания особых результатов не приносят.

Максим Мишенев, MobileDevice


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