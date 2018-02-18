Нейронный чип MIT снизит энергопотребление смартфонов на 95%

Ученые из MIT (Массачусетского технологического института) создали процессор для нейросетевых вычислений со сниженным на 95% энергопотреблением. Это открывает новые возможности для использования нейросетевых программ на мобильных устройствах и на умной бытовой технике, – сообщает сайт института.

Нейронный чип MIT

Руководитель проекта аспирант MIT по электротехнике и информатике Авишек Бисвас рассказывает:
Согласно стандартной схеме, память находится в одной части чипа, процессор – в другой, и в ходе вычислений данные перемещаются между ними. Поскольку для алгоритмов машинного вычисления требуется огромное количество вычислений, большая часть энергии тратится именно на передачу данных туда-обратно.

Для уменьшения энергопотребления был разработан чип, который упрощает большое количество вычислений до одной операции, названной учёными точечным продуктом. Новый процессор способен одновременно работать с точечными продуктами для 16 узлов нейросети, вместо сохранения результатов каждого вычисления в память.

Вице-президент американской компании IBM по искусственному интеллекту Дарио Гил так прокомментировал новую разработку:
Это, несомненно, позволит использовать более сложные сверхточные нейронные сети для классификации изображений и видео в небольших устройствах интернета вещей.

На сегодня мобильные приложения с использованием нейронных сетей выполняют поступающие задачи после загрузки их на облачные сервера, что негативно влияет на скорости работы. По заявлениям ученых MIT, новый процессор решит повысит скорость нейросетевых вычислений в 3-7 раз.




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