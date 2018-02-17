Nokia займется реструктуризацией бизнеса гаджетов для здоровья

Компания Nokia сообщила о намерении пересмотреть бизнес по разработке умных устройств для здоровья, за создание которых отвечает ее подразделение Digital Health. Оно функционирует 2016 года, когда Nokia купила компанию Withings, работавшую в этой сфере, заплатив за нее 170 миллионов евро.

Nokia

В настоящее время Digital Health выпускает умные часы, весы, контроллеры сна и тому подобную электронику, дополненную очень функциональными фирменными приложениями. Пока не сообщается, какие именно изменения Nokia собирается внести в работу своего подразделения, но, по слухам, намечается нечто достаточно масштабное. В частности, аналитики предрекают скорое закрытие Digital Health, поскольку руководство Nokia перестало видеть смысл в выпуске умных гаджетов для здоровья на фоне низкого спроса на них.

На это указывают и ранее появившиеся намеки на грядущее сокращение персонала – Nokia подумывает уволить до 430 человек в текущем году, и под раздачу попадут в первую очередь сотрудники Digital Health. Впрочем, на данный момент никто не делает официальных заявлений, и по итогу Nokia может не закрыть Digital Health, а инвестировать в него дополнительные средства для дальнейшего развития.

Максим Мишенев, MobileDevice


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