Почему Samsung прекратила выпуск прошивки Android Oreo для S8?

Компания Samsung сравнительно недавно выпустила финальную версию прошивки Android Oreo для своего флагманского смартфона S8 и его старшего брата S8+. Многие ждали этого события, однако уже через несколько дней распространение обновления было приостановлено, и только сегодня стала известна причина. Samsung официально заявило, что распространение апдейта прошивки для S8 и S8+ носит временный характер.

Android Oreo

Связано все с тем, что в свежей операционке обнаружен брак, который мог вызвать самопроизвольную перезагрузку после установки обновления, которая могла стать циклической. Специалисты уже работают над устранением проблемы, и совсем скоро владельцы топовых корейских смартфонов вновь получат уведомление о доступности Android Oreo к установке. Samsung проводит расследование, на каком этапе разработки вкралась ошибка, и кто за этим стоит, и в следующей версии проблемы с перезагрузками уже не будет.

Тем не менее, точные сроки релиза теперь уже точно стабильной версии Android Oreo для S8 и S8+ пока не устанавливаются, так что ждать, возможно, придется долго. Напомним, что уже через неделю будут анонсированы смартфоны S9 и S9+, которые работают на базе Android Oreo уже из коробки. В продажу они поступят ближе к середине марта этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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