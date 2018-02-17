Sony кардинально изменит дизайн своего нового флагмана

Компания Sony намерена показать свой новый флагманский смартфон уже через 9 дней на MWC 2018. До сих пор о нем есть лишь пара слухов, и все они указывают на наличие у него рамок экрана, что в 2018 году уже не является нормой. Как стало известно, за несколько дней до анонса Sony решила изменить его облик, притом кардинально.



Sony уже направила в Федеральную комиссию по связи письмо с просьбой об отзыве ранее выданного одобрения на распространение своего нового флагмана, подчеркнув, что он пока еще не выпущен и даже не представлен официально. Причина ходатайства заключается как раз в планируемых изменениях в дизайне, которые могут повлечь за собой повторное тестирование в FCC. По слухам, Sony может отказаться не только от рамок, но и от ряда других компонентов, к примеру, от разъема под наушники, если таковой вообще планировался.



Или же этот самый разъем, наоборот, будет добавлен в пику Apple и ряду других брендов. Словом, пока что вопросов больше, чем ответов, но ситуация разрешится уже совсем скоро – выставка Mobile World Congress 2018 откроется 26 февраля в Барселоне. Впрочем, Sony вполне может перенести анонс на более поздний срок, как это уже сделали LG и Huawei .