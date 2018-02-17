«Живые» фото и рендеры безрамочного флагмана Meizu 15 Plus

В марте этого года компании Meizu исполняется 15 лет, в честь чего будут выпущены юбилейные смартфоны Meizu 15 и 15 Plus. Почти за месяц до презентации в сети появились фотографии старшей модели.

Обе новинки будут выполнены в корпусе из стекла, обрамленном металлической рамкой, с дисплеем практически на всю переднюю панель. Верхняя рамка будет несколько толще, поскольку в ней расположили динамик, фронтальную камеру и датчики.

Сканер отпечатков пальцев, предположительно, будет размещен на боковой поверхности, как у Meizu M6s. Фирменную многофункциональную сенсорную кнопку mTouch заменит программная клавиша mBack, которая поддерживает жесты и способна определять силу нажатия.

Технические спецификации новинок остаются неизвестны. Предположительная стоимость Meizu 15 составит 3400 юаней.