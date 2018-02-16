Флагман Essential PH-1 вышел в трех новых цветах

Смартфон Essential PH-1, представленный в мае 2017 года и вышедший лишь к концу лета, не стал хитом продаж по причине неоправданно завышенной цены. Сейчас же он сильно подешевел, и его уже можно рассматривать к покупке, к тому же сегодня он вышел в трех новых цветах корпуса.

Essential PH-1

Помимо окраски, в Essential PH-1 не изменилось ничего – это все тот же безрамочный смартфон с большим экраном IPS на 5,7 дюйма по диагонали с вырезом под фронтальную камеру и двойной фотокамерой на 13 Мп на тыльной панели. В основе Essential PH-1 лежит отличный процессор Qualcomm 835, флагман 2017 года, плюс у него есть 4 Гб оперативной памяти и штатный накопитель на 128 гигабайтов.

Питается смартфон от батареи на 3040 мАч и заряжается по USB-C, плюс на тыльной панели у него есть контакты под дополнительные модули. Новые цвета носят название Ocean Depths (бирюзовый), Stellar Gray (серый) и Copper Black (черный с медными вставками). В продажу перекрашенный Essential PH-1 поступит до конца месяца во всех странах, где продавался изначально, но его цена на данный момент остается неизвестной. Все три расцветки лимитированы, так что купить смартфон в таких цветах успеют не все. По слухам, цена составит $600 против $500 за обычную версию.

Максим Мишенев, MobileDevice


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