LeEco выпустит собственный безрамочный смартфон Le X

Компания LeEco, о которой весь мир успел благополучно забыть, напомнила о себе – она, как оказалось, работает над новым смартфоном Le X. Название оригинальностью, конечно, не блещет, но выреза в экране, как у iPhone X, здесь точно не будет – смартфон практически лишится всех четырех рамок.



Вероятность поступления смартфона LeEco Le X в продажу крайне мала, поскольку свой последний мобильник вендор выпустил аж весной прошлого года, но надежда умирает последней. Аппарат сможет предложить большой экран в формате 18:9 с тонюсенькими рамками и высоким разрешением Full HD+ или даже Quad HD+, а также закруглениями по бокам в стиле последних флагманов от Samsung.



Никаких подробностей о начинке LeEco Le X нет и пока не предвидится, но есть шанс увидеть пoлноценный топовый моноблок от бренда, еще совсем недавно потенциально способного войти как минимум в пятерку лидеров среди производителей смартфонов. Сейчас LeEco находится в крайне незавидном положении – компания в глубочайшем финансовом кризисе, а ее основателя признали банкротом и даже разыскивают силами властей Китая. Все это не внушает уверенности в скором релизе LeEco Le X, так что остается только ждать и верить в чудо.