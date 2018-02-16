Apple откажется от 3D Touch в новых смартфонах

Появились слухи, что Apple готовится отказаться от технологии 3D Touch в своих новых смартфонах, причем уже в текущем году. Причина кроется в низком интересе пользователей к данному функционалу – все действия со смартфоном можно выполнять и без него, следовательно, он и не нужен вовсе.

Apple

Напомним, что 3D Touch позволяет определять силу нажатия на дисплей, от которой в Айфонах зависит вызов одних или других меню и функций. Разработчики сторонних приложений тоже не очень-то жалуют эту особенность, и в итоге Apple может расценить ее как бесполезную отказаться от нее. В итоге это может привести к удешевлению производства и росту цен на новые устройства (яблочная логика, ничего не попишешь), а высвобожденное место внутри смартфона может быть отдано под более емкий аккумулятор – с емкостью батареек у текущих Айфонов в сравнении с аналогами под Android все совсем печально.

Если Apple оставит 3D Touch в прошлом, то итоговая цена на 6,1-дюймовый смартфон iPhone 2018 (предварительное название), может составить от 800 долларов США за топовую версию. Что же до преемника конкретно iPhone X, то в нем 3D Touch пока что могут сохранить, но лишь в качестве некоего атавизма, который уберут уже 2019 году. Сама Apple пока никак не комментирует все эти слухи.

Максим Мишенев, MobileDevice


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