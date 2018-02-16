Разведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажа

Руководители разведслужб США высоко оценили американские телекоммуникационные компании.

Разведка США рекомендовала американцам отказаться от телефонов ZTE и Huawei из-за риска шпионажа
Фото: lurer.com

Директоры ЦРУ, ФБР, АНБ и ряда других разведывательных органов США рекомендовали гражданам не покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заседание комитета по разведке при Сенате США.

"Директора ЦРУ, ФБР, АНБ и ряда других разведывательных органов выражают свое недоверие конкурирующей с Apple компании Huawei и еще одной китайской телекоммуникационной компании - ZTE", - говорится в сообщении.

По словам директора ФБР Криса Рея, китайская продукция может собирать информацию, а также вести тайный шпионаж.

"Мы глубоко обеспокоены рисками при допуске любых компаний или организаций, связанных с иностранными правительствами, которые не разделяют наши ценности, к нашим телекоммуникационных сетей", - сказал он.

Отмечается, что во время слушания руководители разведки высоко оценили американские телекоммуникационные компании за их решительное сопротивление китайским компаниям. Huawei пыталась выйти на рынок США благодаря партнерству с AT&T, которое впоследствии было отменено.


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