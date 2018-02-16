Безрамочные смартфоны Moto G6 засветились в подробностях

Пользователь по имени Андри Ятим (Andri Yatim) в своем Twitter-аккаунте опубликовал пресс-рендеры трех готовящихся к выпуску смартфонов Motorola серии Moto G6.

Moto G6

Согласно слухам, Moto G6 получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей, Двойную основную камеру с сенсорами 12+5 Мп и 16 Мп фронтальную камеру. Аппаратной основой новинки станет процессор Qualcomm Snapdragon 450 в тандеме с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 32 или 64 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч. Стоимость Moto G6 стартует с $235.

Moto G6 Plus оснастят 5,93-дюймовым дисплеем 2160 ? 1080 пикселей, двойной основной камерой с модулями на 12 Мп и 5 Мп и 16 Мп фронтальной камерой. Аппаратной основой смартфона станет процессоро Qualcomm Snapdragon 630. Максимальная конфигурация памяти будет иметь 6/64 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3250 мАч. Стоимость Moto G6 Plus стартует с $265.

Moto G6 Plus

Moto G6 Play получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440 ? 720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной памяти, и дактилоскопический сканер, интегрированный в логотип Moto на задней панели. Имеется дополнительная опция с 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Стоимость новинки составит от $190.

Все три модели работают под управлением ОС Android 8.0 Oreo. Официальный дебют новинок от Motorola состоится на выставке MWC 2018.




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