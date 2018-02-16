Прошивка подтвердила смартфон Xiaomi Mi Mix 2S

В сети появилось подтверждение того, что еще не анонсированный смартфон Xiaomi Mi Mix 2S реален. Один из авторитетных пользователей поделился ссылками на файлы OTA-обновлений для некоторых устройств китайского производителя, в том числе и на аппарат под кодовым названием Polaris. А именно под таким именем и проходит грядущий Mi Mix 2S.

Xiaomi Mi Mix 2

Новинку оснастят экраном с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Аппаратной основой Xiaomi Mi Mix 2S станет новый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Емкость аккумулятора составит 3400 мАч.

Прошивка Xiaomi Mi Mix 2S

Помимо этого, смартфон будет поддерживать разные функции с использованием искусственного интеллекта. Например, сможет распознавать сцены во время съёмки, как это делают последние мобильные аппараты Huawei. Предполагается, что Mi Mix 2S получит сенсор изображения Sony IMX363. Работать грядущая новинка будет под управлением ОС Android 8.0 Oreo.

Дебют Xiaomi Mi Mix 2S может состоятся на международной выставке MWC 2018.


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