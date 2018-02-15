HTC представит недорогой смартфон Desire 12

Компания HTC работает над новым недорогим смартфоном с кодовым именем Breeze, который, по традиции, будет стоить дороже аналогов. В продажу он поступит под названием Desire 12, и анонсируют его уже через пару недель.

Desire 12

Презентуют новый HTC Desire 12 на конференции Mobile World Congress 2018 в Барселоне, и будет это бюджетный безрамочный смартфон с экраном HD+ на 5,5 дюйма с соотношением сторон 18:9. В аппарате ожидается наличие 2 Гб оперативной памяти и некоего 8-ядерного процессора, но компания Qualcomm тут не у дел – чипы были закуплены у MediaTek, так что особо высокой производительности ждать не стоит.

В Desire 12 добавят 16 Гб постоянной памяти, слот microSD, сравнительно неплохую батарею 2730 мАч и пару фотокамер – основную 13 Мп и фронтальную 5 Мп. Все это будет работать на Android 7 Nougat с фирменной оболочкой от HTC, и, судя по описанию, нас ждет откровенно бюджетный смартфон уровня Xiaomi Redmi 5, только с более высокой ценой. Наличие CPU от MediaTek уже не внушает доверия, особенно на фоне привычки HTC завышать стоимость своих смартфонов. Впрочем, еще есть вероятность того, что Desire 12 все-таки сможет приятно удивить, хотя, судя по последним анонсам HTC, вероятность этого стремится к нулю.

Максим Мишенев, MobileDevice


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