HTC представит недорогой смартфон Desire 12

Компания HTC работает над новым недорогим смартфоном с кодовым именем Breeze, который, по традиции, будет стоить дороже аналогов. В продажу он поступит под названием Desire 12, и анонсируют его уже через пару недель.



Презентуют новый HTC Desire 12 на конференции Mobile World Congress 2018 в Барселоне, и будет это бюджетный безрамочный смартфон с экраном HD+ на 5,5 дюйма с соотношением сторон 18:9. В аппарате ожидается наличие 2 Гб оперативной памяти и некоего 8-ядерного процессора, но компания Qualcomm тут не у дел – чипы были закуплены у MediaTek, так что особо высокой производительности ждать не стоит.



В Desire 12 добавят 16 Гб постоянной памяти, слот microSD, сравнительно неплохую батарею 2730 мАч и пару фотокамер – основную 13 Мп и фронтальную 5 Мп. Все это будет работать на Android 7 Nougat с фирменной оболочкой от HTC , и, судя по описанию, нас ждет откровенно бюджетный смартфон уровня Xiaomi Redmi 5, только с более высокой ценой. Наличие CPU от MediaTek уже не внушает доверия, особенно на фоне привычки HTC завышать стоимость своих смартфонов. Впрочем, еще есть вероятность того, что Desire 12 все-таки сможет приятно удивить, хотя, судя по последним анонсам HTC , вероятность этого стремится к нулю.