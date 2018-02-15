Смартфоны Nokia обошли по популярности устройства Sony и HTC

По данным исследовательской компании Counterpoint, финский бренд Nokia, возвращенный к жизни чуть больше года назад, уже успел встать с колен и обойти несколько очень серьезных конкурентов по количеству проданных устройств.

Nokia

В этом году на Nokia возлагаются еще большие надежды – эксперты не сомневаются, что холдинг HMD Global найдет способ еще сильнее повысить продажи своих гаджетов. Согласно статистике, в четвертом квартале 2017 года было продано 4,4 миллиона смартфонов Nokia по всему миру, и это позволило бренду подняться на 11 строчку в глобальном рейтинге производителей. Таким образом, финны отставили позади Meizu, Lenovo, Asus и даже саму OnePlus (но это временно), не говоря уже о таких откровенных лузерах, как HTC, Sony и Google.

Причина успеха Nokia проста: никто даже и не думает сильно завышать стоимость устройств, и при этом внутри каждого мобильника содержится отличная аппаратная начинка. Опять же, не последнюю роль играет история бренда: в начале века Nokia была лучшей на рынке смартфонов и телефонов, следовательно, и новые ее мобильники как минимум не хуже по качеству. Конечно, Nokia предстоит еще очень долгий путь, и ей однозначно рано или поздно придется сразиться с самой Xiaomi, но все это еще впереди, а пока что нас ожидает скорый анонс смартфонов Nokia 1, Nokia 7 Plus и Nokia 9 – их покажут через 10 дней на MWC 2018.

Максим Мишенев, MobileDevice


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