Умные часы Omate x Nanoblock созданы для детей

Анонсированы умные часы Omate x Nanoblock, ориентированные на самых маленьких пользователей и тех, кто не наигрался в детстве. Устройство выполнено в стиле LEGO, что особенно заметно по его ремешку, и даже поддерживает сотовые сети 3G.

Omate x Nanoblock

В Omate x Nanoblock есть слот под SIM-карту, что позволяет использовать часы для голосовой связи, а также для быстрой отправки сигнала SOS по нажатию соответствующей кнопки. Родители смогут оценить функцию отслеживания текущего места дислокации часов и, следовательно, ребенка, плюс они смогут приобщить его к здоровому образу жизни благодаря встроенному шагомеру.

Аккумулятор внутри Omate x Nanoblock обеспечивает до 3 дней автономной работы. Часы можно использовать в качестве секундомера и даже будильника, а еще их можно кастомизировать: все блоки в стиле LEGO на ремешке являются съемными, и что позволяет размещать их в абсолютно любой последовательности и каждый день надевать новые часы. На данный момент Omate x Nanoblock находятся в разработке, но уже в апреле этого года часы можно будет предварительно заказать в черном или белом цвете корпуса, а их продажи начнутся уже в июне. Стоимость новинки будет уточнена немного позже.

Максим Мишенев, MobileDevice


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