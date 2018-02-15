Qualcomm представила первый в мире LTE-модем со скоростью 2 ГБит/с

Qualcomm презентовала новый модемный чипсет Snapdragon X24 для мобильных устройств, являющийся первым в мире LTE-модемом с максимальной скоростью передачи 2 ГБит/с, первым в мире чипом, выполненным по 7-нм технологическому процессу FinFET, а также имеющим первый в мире 14-нм радиочастотный чип.

Помимо этого, новинка первой получила поддержку агрегации до 7 несущих частот на нисходящем соединении и 4?4 MIMO на 5 агрегированных несущих частотах LTE , что обеспечивает суммарно до 20 параллельных пространственных LTE-потоков. Это позволит модему использовать все возможности частотного спектра мобильных операторов, включая лицензированные частоты и LAA.

Также Snapdragon X24 получил увеличенную пропускную способность сети с помощью FD-MIMO – технологии многоканального входа-выхода, которая будет использоваться в сетях 5G NR. Восходящее соединение нового модема имеет скорость передачи, которая соответствует 20-й категории стандарта LTE Advanced, агрегацию до 3 несущих частот по 20 МГц, а также квадратную амплитудную модуляцию до 256-QAM.

Qualcomm Snapdragon X24 покажут публике на совместном с Ericsson, Netgear и Tesltra тестировании на выставке MWC 2018, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.