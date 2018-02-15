Qualcomm представила первый в мире LTE-модем со скоростью 2 ГБит/с

Qualcomm презентовала новый модемный чипсет Snapdragon X24 для мобильных устройств, являющийся первым в мире LTE-модемом с максимальной скоростью передачи 2 ГБит/с, первым в мире чипом, выполненным по 7-нм технологическому процессу FinFET, а также имеющим первый в мире 14-нм радиочастотный чип.

Snapdragon X24

Помимо этого, новинка первой получила поддержку агрегации до 7 несущих частот на нисходящем соединении и 4?4 MIMO на 5 агрегированных несущих частотах LTE, что обеспечивает суммарно до 20 параллельных пространственных LTE-потоков. Это позволит модему использовать все возможности частотного спектра мобильных операторов, включая лицензированные частоты и LAA.

Также Snapdragon X24 получил увеличенную пропускную способность сети с помощью FD-MIMO – технологии многоканального входа-выхода, которая будет использоваться в сетях 5G NR. Восходящее соединение нового модема имеет скорость передачи, которая соответствует 20-й категории стандарта LTE Advanced, агрегацию до 3 несущих частот по 20 МГц, а также квадратную амплитудную модуляцию до 256-QAM.

Qualcomm Snapdragon X24 покажут публике на совместном с Ericsson, Netgear и Tesltra тестировании на выставке MWC 2018, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
LG выпустит мощный смартфон V30sLG выпустит мощный смартфон V30s
Смартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone XСмартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone X
Флагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце мартаФлагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце марта
На Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XLНа Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XL
Archos анонсировала три смартфона серии CoreArchos анонсировала три смартфона серии Core
Блок рекламы


Похожие новости
Surface Phone может выйти на процессоре Qualcomm 845Surface Phone может выйти на процессоре Qualcomm 845
Xiaomi представила безрамочный смартфон Redmi Note 5 за $150Xiaomi представила безрамочный смартфон Redmi Note 5 за $150
Qualcomm обвинили в низком спросе на умные часыQualcomm обвинили в низком спросе на умные часы
Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 годуПервые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 году
Евросоюз оштрафовал Qualcomm на $1,2 млрд за подкуп AppleЕвросоюз оштрафовал Qualcomm на $1,2 млрд за подкуп Apple
Процессор MediaTek Helio P70 догнал Qualcomm 835 по производительностиПроцессор MediaTek Helio P70 догнал Qualcomm 835 по производительности
Samsung официально представила чип Exynos 7872 для бюджетниковSamsung официально представила чип Exynos 7872 для бюджетников
CES 2018: Razer представила необычную док-станцию для смартфонаCES 2018: Razer представила необычную док-станцию для смартфона
Sony представила смартфоны Xperia XA2 и XA2 UltraSony представила смартфоны Xperia XA2 и XA2 Ultra
Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460
Последние новости
Подгружаем последние новости