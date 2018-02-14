Директор HTC уходит в отставку
Как сообщают зарубежные СМИ, директор HTC уходит в отставку.
Чиалин Чанг, ранее занимавший должность финансового директора HTC, и в период с 2013 по 2017 год возглавлявший глобальные продажи, был одним из последних высокопоставленных руководителей, которые не покинули компанию.
Но позиция, которую Чанг занимал, стала выглядеть «излишне радикальной» после того, как HTC утратила большую часть своей команды, занимающейся разработкой смартфонов.
HTC еще не полностью закончила бизнес по разработке и продаже смартфонов, поскольку компания уже пообещала флагманский телефон с двумя камерами на 2018 год. Это модель U12.
Источники заявили, что следующий крупный запуск телефона у компании не будет на Mobile World Congress в Барселоне в этом месяце. Но появится сравнительно скоро.
Вс заявлении руководства HTC сказано, что Чиалин Чанг ушел в отставку из-за его личного плана карьеры. По-видимому, это означает, что он больше не хочет быть капитаном исчезающего корабля.
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14.02.2018 20:24