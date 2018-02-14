Флагман Nokia 9 засветился на «живых» снимках

В сеть выложены новые фотографии смартфона Nokia 9, на котором изображен некий мобильник с изогнутым по бокам экраном. Как утверждается, снимки выложены непосредственно сотрудником HMD Global – холдинга, владеющего финским брендом.

Nokia 9

На кадрах отчетливо видно, что Nokia 9, если это именно он, получил большой экран практически без рамок, плюс нельзя не заметить двойную фотокамеру на тыльной панели, размещенную вертикально. В то же время смартфон выглядит сравнительно компактным, что может указывать на диагональ экрана не более 6 дюймов. Отметим, что «практически без рамок» означает отсутствие трех рамок из четырех – если у Apple iPhone X сверху есть вырез-монобровь, то Nokia не стала так извращаться и попросту оставила обычную рамку традиционной толщины. Другое дело, что она все же большевата для полноценного флагмана 2018 года, что вызывает сомнения в подлинности снимков.

Nokia 9

Напомним, что Nokia 9 представят на MWC 2018 в Барселоне ровно через 12 дней, и это будет топовый аппарат на чистом Android 8 Oreo с продвинутым процессором Qualcomm 845, 6 или 8 Гб оперативной памяти, экраном Quad HD+ при соотношении сторон 18:9 и прочным металлическим корпусом. Вполне вероятно наличие стеклянной панели сзади, которая обеспечит возможность беспроводной зарядки. Также на MWC будут представлены смартфоны Nokia 7 Plus и Nokia 1 – представители среднего и бюджетного сегментов рынка.

Максим Мишенев, MobileDevice


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