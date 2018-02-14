Флагман Nokia 9 засветился на «живых» снимках
В сеть выложены новые фотографии смартфона Nokia 9, на котором изображен некий мобильник с изогнутым по бокам экраном. Как утверждается, снимки выложены непосредственно сотрудником HMD Global – холдинга, владеющего финским брендом.
На кадрах отчетливо видно, что Nokia 9, если это именно он, получил большой экран практически без рамок, плюс нельзя не заметить двойную фотокамеру на тыльной панели, размещенную вертикально. В то же время смартфон выглядит сравнительно компактным, что может указывать на диагональ экрана не более 6 дюймов. Отметим, что «практически без рамок» означает отсутствие трех рамок из четырех – если у Apple iPhone X сверху есть вырез-монобровь, то Nokia не стала так извращаться и попросту оставила обычную рамку традиционной толщины. Другое дело, что она все же большевата для полноценного флагмана 2018 года, что вызывает сомнения в подлинности снимков.
Напомним, что Nokia 9 представят на MWC 2018 в Барселоне ровно через 12 дней, и это будет топовый аппарат на чистом Android 8 Oreo с продвинутым процессором Qualcomm 845, 6 или 8 Гб оперативной памяти, экраном Quad HD+ при соотношении сторон 18:9 и прочным металлическим корпусом. Вполне вероятно наличие стеклянной панели сзади, которая обеспечит возможность беспроводной зарядки. Также на MWC будут представлены смартфоны Nokia 7 Plus и Nokia 1 – представители среднего и бюджетного сегментов рынка.
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Mobile
14.02.2018 20:24
14.02.2018 20:24