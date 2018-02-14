Xiaomi выпустит собственный игровой смартфон

Компании Xiaomi приписывают намерение выпустить собственный игровой смартфон, как это уже сделала компания Razer и собирается сделать Asus. В Сети уже даже есть название ее соответствующего творения – его нарекут именем Black Shark, и это будет очень мощный, но при этом сравнительно доступный мобильник.

Xiaomi

Отличить игровой смартфон от обычного флагмана пока не так просто: геймерский Razer Phone выглядит вполне традиционно и отличается от топовых моделей лишь своим экраном с частотой обновления 120 Гц. Вполне вероятно, Xiaomi подойдет к этому вопросу с другой стороны и представит Black Shark в качестве некоего симбиоза смартфона и игровой представки – возможно, для него будет выпущена специальная док-станция в виде джойстика.

Пока что это всего лишь предположения, и сама Xiaomi никак не комментирует их, но в этом году вполне есть шанс познакомиться Black Shark уже на официальном анонсе. Информацию о смартфоне предоставили китайские инсайдеры, которые сообщили о наличии у него двух полноценных динамиков в дополнение к голосовому, а также порта USB-C для ускоренной зарядки. В этом году также выйдет второе поколение Razer Phone, а Asus вполне может представить собственный игровой смартфон в конце текущего месяца.

Максим Мишенев, MobileDevice


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