Surface Phone может выйти на процессоре Qualcomm 845

Софтверному гиганту Microsoft продолжают приписывать разработку смартфона Surface Phone, который вот уже как три года не может предстать перед публикой. Новые слухи о нем гласят, что аппарат выйдет на процессоре Qualcomm 845 и станет настоящим флагманом 2018 года.

Surface Phone

К слухам были приложены некие рендеры, где изображен безымянный смартфон со складным корпусом – вероятно, это и есть будущий Surface Phone, поскольку такого рода аппараты станут настоящим трендом в следующем году. По обеим сторонам смартфона будут сенсорные дисплеи, но у него уже не будет ОС Windows 10 Mobile – эту платформу умертвили еще полгода назад, так что нас ждет смартфон, способный превращаться в компактный планшет и работающий на полноценной Windows 10 – настольной операционке, пару недель назад ставшей самой популярной во всем мире.

От Microsoft пока не было получено ни единого комментария, но он уже не раз пытался влиться в рынок смартфонов. Сегмент складных гаджетов пока что пустует (есть лишь осенняя раскладушка ZTE Axon M), так что у империи Билла Гейтса есть все шансы занять свою нишу и никого больше не пускать.


Максим Мишенев, MobileDevice


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