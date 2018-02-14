Xiaomi представила безрамочный смартфон Redmi Note 5 за $150

Сегодня на пресс-конференции в Индии был представлен новый смартфон Xiaomi Redmi Note 5. Новинка получила 5,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160x1080 пикселей) и соотношением 18:9, который защищен защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

Xiaomi Redmi Note 5

Аппаратной основой Xiaomi Redmi Note 5 стал процессор Snapdragon 625 в тандеме с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 32 или 64 ГБ. Помимо этого, смартфон обладает 12 Мп основной камерой с двухцветной вспышкой, а также 5 Мп фронтальной камерой со светодиодной вспышкой и поддержкой технологии улучшения сэлфи Beautify 3.0.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Поддерживается зарядка 5В / 2А. Работает Redmi Note 5 под управлением ОС ??MUUI 9 на базе Android 7.0 Nougat. Также стоит отметить поддержку 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth и GPS. Имеется сканер отпечатков пальцев, который расположен на задней панели. Размеры смартфона составляют 158,5?75,45?8,05 мм, а вес – 180 граммов.

Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 5 предлагается в черном, золотистом, розово-золотистом и голубом цветовых вариантах. Стоимость Redmi Note 5 с 3/32 ГБ составляет 9999 рупий, а вариант с 4/64 ГБ обойдется пользователям в 11 999 рупий.


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