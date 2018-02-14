Xiaomi Redmi Note 5 Pro с двойной камерой представлен официально

Сегодня на пресс-конференции в Индии состоялась презентация нового смартфона Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Новинка получила безрамочный дизайн, дактилоскопический сканер, расположенный на задней стороне и сдвоенную основную камеру, очень похожую на камеру в iPhone X.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Аппаратной основой смартфона стал новый процессор Snapdragon 636 в тандеме с графическим ускорителем Adreno 509 и 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ, с возможностью расширения при помощи microSD-карт до 128 ГБ.

Помимо этого, Redmi Note 5 Pro обладает двойной основной камерой с сенсорами Sony IMX486 на 12 Мп (f/2.2, 1,25?m) и 5 Мп (f/2.0, 1,12?m), а также 20 Мп (f/2.2) фронтальной камерой со светодиодной вспышкой. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч.

Работает аппарат под управлением операционной системы Android 7.1.2 с оболочкой MIUI 9. Размеры Redmi Note 5 Pro составляют 158,6 ? 75,4 ? 8,05 мм, вес – 181 грамм. Также стоит отметить поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5, двух SIM-карт, GPS + ГЛОНАСС.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro доступен в черном, золотистом, розово-золотистом и голубом цветовых вариантах. Стоимость версии 4/64 ГБ составляет $220, а версия 6/64 ГБ обойдется пользователям в $265. В продаже новинка появится в марте текущего года.