В сеть попали шпионские фото флагманского Nokia 9

Популярный ресурс SlashLeaks обнародовал живые фотоснимки флагманского смартфона Nokia 9, который будет представлен HMD Global на MWC 2018. Новые фото полностью соответствуют недавно опубликованным на Amazon рендерам и более ранним утечкам.

Nokia 9

На снимках дисплей Nokia 9 «обтекает» грани корпуса, а двойная вертикальная камера оснащена одинарной светодиодной вспышкой, которая расположена справа от модуля камеры. На фото сканер отпечатков пальцев не отображен.

Nokia 9
Nokia 9
Nokia 9

Nokia 9 будет оснащен 5,5-дюймовым 2K-дисплеем на OLED-матрице от LG Display, двойной основной камерой на 12+13 Мп и фронтальной на 5 Мп, чипсетом Snapdragon 845, а также аккумулятором емкостью 3250 мАч.


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