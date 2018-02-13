Тысячи Android-смартфонов заняты в майнинге криптовалюты

Смартфоны на базе ОС Android стали жертвами хакеров, жадных до криптовалюты. Как стало известно компании Malwarebytes, некоторые веб-ресурсы, определив, что к ним подключаются со смартфона, перенаправляют их на специальные сайты с капчей якобы для проверки на человека.

Пройдя проверку, пользователь, сам того не зная, дает хакерам доступ к своему смартфону на Android, и те могут начать использовать его процессор для майнинга криптовалют, в частности, Monero. В отчете Malwarebytes сказано, что они выявили уже 5 крупных сайтов в интернете, которые занимаются подобным – у одного из них ежемесячная аудитория достигает 30 миллионов человек или по 1 миллиону человек в сутки.

Названия этих сайтов мы приводить не станем во избежание обвинений в клевете, но они перечислены в официальном отчете компании. Таким образом, каждый из вас может стать жертвой мошенников, поэтому не стоит лишний раз проходить капчу – лучше посетить другой ресурс со схожей тематикой. Чтобы снизить вероятность стать жертвой преступников, нужно ставить браузеры с поддержкой расширений или хотя бы веб-фильтров, и это касается как смартфонов, так и настольных компьютеров. Кроме того, скачивать приложения и программы следует только из проверенных источников, и в этом случае никто не сможет заставить ваш смартфон или ПК майнить криптовалюту без вашего ведома.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Nokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и ценаNokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и цена
Смартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone XСмартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone X
На Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XLНа Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XL
Флагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце мартаФлагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце марта
Archos анонсировала три смартфона серии CoreArchos анонсировала три смартфона серии Core
Блок рекламы


Похожие новости
Quartz: Google отслеживает намного большей показателей владельцев Android-смартфонов, чем можно предположить
Google «убьет» миллионы приложений для Android-смартфоновGoogle «убьет» миллионы приложений для Android-смартфонов
Более миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимость, превращающую их в инструмент слежки за владельцамиБолее миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимость, превращающую их в инструмент слежки за владельцами
Google и MediaTek ускорят обновление Android-смартфоновGoogle и MediaTek ускорят обновление Android-смартфонов
Украинские разработчик портировал фирменную «Камеру» Google Pixel для других Android-смартфоновУкраинские разработчик портировал фирменную «Камеру» Google Pixel для других Android-смартфонов
Google и ведущие производители Android-смартфонов поделятся патентами между собойGoogle и ведущие производители Android-смартфонов поделятся патентами между собой
Брешь в безопасности дает хакерам доступ к 66% Android-смартфоновБрешь в безопасности дает хакерам доступ к 66% Android-смартфонов
Найдена уязвимость, затрагивающая огромное количество Android-смартфонов Найдена уязвимость, затрагивающая огромное количество Android-смартфонов
BlackBerry выпустит сразу несколько Android-смартфоновBlackBerry выпустит сразу несколько Android-смартфонов
Итальянский оператор обманывал пользователей Android-смартфоновИтальянский оператор обманывал пользователей Android-смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости