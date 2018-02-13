Тысячи Android-смартфонов заняты в майнинге криптовалюты

Смартфоны на базе ОС Android стали жертвами хакеров, жадных до криптовалюты. Как стало известно компании Malwarebytes, некоторые веб-ресурсы, определив, что к ним подключаются со смартфона, перенаправляют их на специальные сайты с капчей якобы для проверки на человека.



Пройдя проверку, пользователь, сам того не зная, дает хакерам доступ к своему смартфону на Android, и те могут начать использовать его процессор для майнинга криптовалют, в частности, Monero. В отчете Malwarebytes сказано, что они выявили уже 5 крупных сайтов в интернете, которые занимаются подобным – у одного из них ежемесячная аудитория достигает 30 миллионов человек или по 1 миллиону человек в сутки.



Названия этих сайтов мы приводить не станем во избежание обвинений в клевете, но они перечислены в официальном отчете компании. Таким образом, каждый из вас может стать жертвой мошенников, поэтому не стоит лишний раз проходить капчу – лучше посетить другой ресурс со схожей тематикой. Чтобы снизить вероятность стать жертвой преступников, нужно ставить браузеры с поддержкой расширений или хотя бы веб-фильтров, и это касается как смартфонов, так и настольных компьютеров. Кроме того, скачивать приложения и программы следует только из проверенных источников, и в этом случае никто не сможет заставить ваш смартфон или ПК майнить криптовалюту без вашего ведома.