Первые подробности об Apple iOS 12

Раскрыты первые сведения о мобильной платформе iOS 12, которую компания Apple покажет уже в этом году. Информацию предоставило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Утверждается, что в iOS 12 основной упор будет сделан на производительности и надежности, но Apple говорит об этом каждый год, и о качестве iOS 11 уже наслышаны миллионы людей по всему миру.



Впрочем, Apple вполне может попытаться выбраться из той лужи, в которую она села, и сделать iOS 12 действительно надежной. Информаторы также упомянули о ряде новых функций, которые на поверку окажутся старыми – в частности, анимоджи будут доступны и на iPad , плюс их встроят в FaceTime. Это указывает на наличие Face ID и камеры True Depth в новом Айпаде, хотя раньше это были всего лишь слухи.



Называться новая iOS 12 будет Peace, и в ней доработают функцию «Не беспокоить», а также домашние экраны на iPhone, CarPlay и iPad – принцип их работы станет напоминать рабочий стол в настольной MacOS. Также обещано изменение функционала стилуса Pencil, но тут пока что без подробностей. К слову, есть вероятность переноса релиза iOS 12 на будущий год – об этом пару раз говорили не самые высокопоставленные сотрудники Apple , но пока что никаких предпосылок к этому нет.