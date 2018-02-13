Первые подробности об Apple iOS 12

Раскрыты первые сведения о мобильной платформе iOS 12, которую компания Apple покажет уже в этом году. Информацию предоставило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Утверждается, что в iOS 12 основной упор будет сделан на производительности и надежности, но Apple говорит об этом каждый год, и о качестве iOS 11 уже наслышаны миллионы людей по всему миру.

iOS 12

Впрочем, Apple вполне может попытаться выбраться из той лужи, в которую она села, и сделать iOS 12 действительно надежной. Информаторы также упомянули о ряде новых функций, которые на поверку окажутся старыми – в частности, анимоджи будут доступны и на iPad, плюс их встроят в FaceTime. Это указывает на наличие Face ID и камеры True Depth в новом Айпаде, хотя раньше это были всего лишь слухи.

Называться новая iOS 12 будет Peace, и в ней доработают функцию «Не беспокоить», а также домашние экраны на iPhone, CarPlay и iPad – принцип их работы станет напоминать рабочий стол в настольной MacOS. Также обещано изменение функционала стилуса Pencil, но тут пока что без подробностей. К слову, есть вероятность переноса релиза iOS 12 на будущий год – об этом пару раз говорили не самые высокопоставленные сотрудники Apple, но пока что никаких предпосылок к этому нет.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Nokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и ценаNokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и цена
Смартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone XСмартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone X
На Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XLНа Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XL
Флагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце мартаФлагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце марта
Archos анонсировала три смартфона серии CoreArchos анонсировала три смартфона серии Core
Блок рекламы


Похожие новости
Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 годуПервые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 году
Apple может предложить скидки покупателям, которые заплатили полную цену за батареиApple может предложить скидки покупателям, которые заплатили полную цену за батареи
Apple начала продавать восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 PlusApple начала продавать восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 Plus
Apple продала больше всех смартфонов за праздники, но Samsung все равно впередиApple продала больше всех смартфонов за праздники, но Samsung все равно впереди
Apple отложит крупные изменения в iOS и займется производительностьюApple отложит крупные изменения в iOS и займется производительностью
Анонс нового Apple iPad могут перенести на четвертый кварталАнонс нового Apple iPad могут перенести на четвертый квартал
В новых смартфонах Apple станет больше памятиВ новых смартфонах Apple станет больше памяти
Nokia 7 Plus: первые подробности о загадочном смартфонеNokia 7 Plus: первые подробности о загадочном смартфоне
Apple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфонаApple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфона
Новые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5Новые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5
Последние новости
Подгружаем последние новости