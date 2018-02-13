Asus может выпустить собственный игровой смартфон
Осенью прошлого года компания Razer выпустила первый в мире по-настоящему игровой смартфон Phone, а осенью этого года она покажет его второе поколение. Конечно, его возможности пока слишком хороши для современных игр, но в будущем они смогут раскачать его по полной, и компания Asus тоже захотела себе кусочек нового пирога, пока его не поделили между собой другие производители.
Другими словами, Asus намерена выпустить собственный игровой смартфон, и сделает она это, по информации от инсайдеров, уже через две недели на шоу MWC 2018 в Барселоне. Там она покажет свою новую линейку смартфонов Zenfone 5, и игровой мобильник вполне может стать ее частью. Не исключено, конечно, что это будет обособленный гаджет – его вполне могут сделать частью игровой серии RoG, что намного более логично.
В настоящее время информации о характеристиках мобильника нет, но вполне очевидно, что нас ждет топовый аппарат с процессором Qualcomm 835 или даже 845, 6 или сразу 8 Гб оперативной памяти и каким-нибудь продвинутым дисплеем, к примеру, с частотой обновления 120 Гц, как у Razer Phone. По мнению аналитиков, геймерские смартфоны станут трендом текущего и следующего годов, и понятие флагманских смартфонов сместится в сторону бизнес-моделей со строгим дизайном. Игровые же мобильники наверняка будут иметь определенные отличия во внешности, чтобы все могли видеть по нему, что его владелец тратит много времени впустую.
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