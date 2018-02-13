Qualcomm обвинили в низком спросе на умные часы

Компания Apple стала лидером по продажам в сегменте наручных часов – ее Watch, несмотря на отсталость дизайна и технологий, продаются лучше швейцарских часов. А вот в сегменте носимой электроники на Android дела идут совсем печально, и вину за это предлагается возложить на компанию Qualcomm.

Qualcomm

Сама Qualcomm не производит часы, но выпускает электронику для них, однако она уже два года не представляла новые процессоры для смарт-гаджетов, а ее Wear 2100 уже морально устарел. Конечно, он изначально не был шустрым, но в часах это не главное: более важное значение имеет энергоэффективность. Здесь у процессора от Qualcomm полный провал – он не умеет экономить заряд так, как это делают его старшие родственники, предназначенные для смартфонов.

Кроме того, Qualcomm даже в этом году не планирует показывать новые процессоры для часов, так что ситуация изменится лишь в худшую сторону. Конечно, можно вспомнить о существовании мобильных чипов от MediaTek, но тут все совсем скучно и бесперспективно. Таким образом, Qualcomm действительно косвенно виновна в том, что умные часы на Android Wear от Google оказались никому не нужны, даже на фоне возможностей этой программной платформы. Так что пока эволюционируют лишь часы от Samsung на Tyzen и Apple на watchOS.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Nokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и ценаNokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и цена
Смартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone XСмартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone X
На Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XLНа Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XL
Флагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце мартаФлагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце марта
Archos анонсировала три смартфона серии CoreArchos анонсировала три смартфона серии Core
Блок рекламы


Похожие новости
Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 годуПервые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 году
Евросоюз оштрафовал Qualcomm на $1,2 млрд за подкуп AppleЕвросоюз оштрафовал Qualcomm на $1,2 млрд за подкуп Apple
Процессор MediaTek Helio P70 догнал Qualcomm 835 по производительностиПроцессор MediaTek Helio P70 догнал Qualcomm 835 по производительности
Смарт-часы Huawei щеголяют сенсорным безелемСмарт-часы Huawei щеголяют сенсорным безелем
Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68
Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460
Qualcomm начала тестирование процессоров Snapdragon 670Qualcomm начала тестирование процессоров Snapdragon 670
Qualcomm тестирует новый процессор из среднего сегментаQualcomm тестирует новый процессор из среднего сегмента
Qualcomm официально представила процессор Snapdragon 845Qualcomm официально представила процессор Snapdragon 845
Qualcomm пытается запретить iPhone X, используемый AT & T и T-MobileQualcomm пытается запретить iPhone X, используемый AT & T и T-Mobile
Последние новости
Подгружаем последние новости