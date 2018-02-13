Qualcomm обвинили в низком спросе на умные часы

Компания Apple стала лидером по продажам в сегменте наручных часов – ее Watch, несмотря на отсталость дизайна и технологий, продаются лучше швейцарских часов. А вот в сегменте носимой электроники на Android дела идут совсем печально, и вину за это предлагается возложить на компанию Qualcomm .



Сама Qualcomm не производит часы, но выпускает электронику для них, однако она уже два года не представляла новые процессоры для смарт-гаджетов, а ее Wear 2100 уже морально устарел. Конечно, он изначально не был шустрым, но в часах это не главное: более важное значение имеет энергоэффективность. Здесь у процессора от Qualcomm полный провал – он не умеет экономить заряд так, как это делают его старшие родственники, предназначенные для смартфонов.



Кроме того, Qualcomm даже в этом году не планирует показывать новые процессоры для часов, так что ситуация изменится лишь в худшую сторону. Конечно, можно вспомнить о существовании мобильных чипов от MediaTek, но тут все совсем скучно и бесперспективно. Таким образом, Qualcomm действительно косвенно виновна в том, что умные часы на Android Wear от Google оказались никому не нужны, даже на фоне возможностей этой программной платформы. Так что пока эволюционируют лишь часы от Samsung на Tyzen и Apple на watchOS.