Google разрабатывает Android P с упором на пользователей iPhone

Издание Bloomberg ссылаясь на компетентные источники, связанные с разработкой Android, сообщило о главных нововведениях в грядущей версии ОС от Google под названием Android P.

Essential Phone

Главной задачей Android P станет переманивание пользователей iPhone на Android. Google планирует это сделать благодаря привлечению платежеспособной аудитории на сервисы Google, в которых будут переработаны интерфейс и гайдлайны.

Android P будет совместим с различными дисплеями, включая «козырьки» в стиле iPhone X или Essential Phone и гибкие дисплеи. Помимо этого, Android P получит более глубокую интеграцию с голосовым помощником Google Assistant, который разработчики смогут внедрять в свои сервисы.

Android P будет презентован на конференции Google I/O 8-10 мая. Предположительным названием новой версии ОС является Android Pie (сладкий пирог).


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