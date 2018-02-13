Google разрабатывает Android P с упором на пользователей iPhone

Издание Bloomberg ссылаясь на компетентные источники, связанные с разработкой Android, сообщило о главных нововведениях в грядущей версии ОС от Google под названием Android P.

Главной задачей Android P станет переманивание пользователей iPhone на Android. Google планирует это сделать благодаря привлечению платежеспособной аудитории на сервисы Google , в которых будут переработаны интерфейс и гайдлайны.

Android P будет совместим с различными дисплеями, включая «козырьки» в стиле iPhone X или Essential Phone и гибкие дисплеи. Помимо этого, Android P получит более глубокую интеграцию с голосовым помощником Google Assistant, который разработчики смогут внедрять в свои сервисы.