Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 показали на еще одном рендере

Смартфон Xiaomi Redmi Note 5, так и не вышедший в прошлом году, готовится к своему дебюту уже послезавтра, в День святого Валентина. На данный момент доподлинно неизвестно, что будет лежать в его основе, но сегодня в сети был найден новый его рендер, и, похоже это окончательный вариант его дизайна.



Судя по всему, соотношение сторон экрана нового Xiaomi Redmi Note 5 составит сразу 18,5:9, как у Samsung S8+, о чем свидетельствуют очень тонкие боковые рамки. Это будет 6-дюймовый смартфон с разрешением Full HD+ и большой батареей 4100 мАч – фирменной фишкой текущего Xiaomi Redmi Note 4. В основу аппарата ляжет отличный процессор Qualcomm 630 или даже 636 на восемь ядер, и его оснастят 4 Гб ОЗУ и накопителем на 32 или 64 гигабайта.



Сходство с четвертым поколением проявится на тыльной панели – она здесь такая же, как у Redmi Note 4X, что выражается в больших пластиковых вставках сверху и снизу. Также здесь есть сдвоенная основная камера и сканер отпечатков пальцев. Работает Xiaomi Redmi Note 5 на базе Android 7 с прошивкой MIUI 9, и его цена едва ли превысит отметку в $220 при заказе из Китая. Ждем анонса 14 февраля и релиза ближе к концу текущего месяца.