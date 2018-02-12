Рендеры Meizu E3: без рамок, но с двойной камерой

Облик смартфона Meizu E3, о котором в последнее время стало так много информации, официально рассекречен – покров тайны сорвал китайский регулятор TENAA. В сеть выложили рендеры аппарата с обеих сторон, и теперь стало понятно, что он выглядит так же, как и 90% других современных смартфонов.



Спереди Meizu E3 – это один в один Xiaomi Redmi 5 Plus, без каких-либо изменений. Здесь есть один только вытянутый экран на 6 дюймов с разрешением Full HD, пара сенсоров, динамик и фронталка на 8 Мп. Сзади смартфон из Китая напоминает Apple iPhone X – фотокамера на 12+2 Мп расположена и выглядит ровно точно так же, как у нового яблочного смартфона. А вот сканера отпечатков пальцев нет ни спереди, ни сзади, а все потому, что он сбоку – его поместят на правый боковой торец, прямо под кнопкой включения.



К характеристикам пока не анонсированного Meizu E3 относятся некий 8-ядерный CPU на 1,8 ГГц, 4 или 6 Гб оперативной памяти, накопитель на 32, 64 или 128 гигабайтов, слот под microSD еще на 128 Гб и штатная батарея 3300 мАч с быстрой зарядкой по USB-C. Смартфон поддерживает VoLTE, две SIM-карты и ОС Android 7.1 с оболочкой Flyme 6.2. Анонс Meizu E3 ожидается на MWC 2018 в черном, синем или золотом вариантах окраски.