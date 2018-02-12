Смартфон влияет на работу сердца

Ученые из Калифорнийского университета смогли выяснить, что смартфоны, которыми пользуется огромное количество людей, значительно влияют на сердечную деятельность. Удалось установить, что часто гаджеты приводят к формированию онкологических заболеваний сердечной мышцы. Это редкое заболевание, случаи которого тем не менее учащаются, информирует supreme2.ru.

В своих суждениях ученые исходили из результатов исследований на мышах. Они облучали животных в таком объеме, как это происходит из-за смартфона или компьютера. Как оказалось, под таким воздействием у мышей начинали развиваться опухоли. Вначале они поражали нервную систему, а затем и распространялись по всему организму.Такой итог наблюдался у 6 процентов лабораторных мышей.

В связи с этим ученые высказали мнение, что длительные разговоры по телефону или нахождение в интернете через смартфон вредит здоровью сердца да и всего организма. Важно ограничивать такую деятельность, чтобы сберечь нормальное состояние всех органов и систем.