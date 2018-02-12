Смартфон влияет на работу сердца

Смартфон влияет на работу сердца

Ученые из Калифорнийского университета смогли выяснить, что смартфоны, которыми пользуется огромное количество людей, значительно влияют на сердечную деятельность. Удалось установить, что часто гаджеты приводят к формированию онкологических заболеваний сердечной мышцы. Это редкое заболевание, случаи которого тем не менее учащаются, информирует supreme2.ru.

В своих суждениях ученые исходили из результатов исследований на мышах. Они облучали животных в таком объеме, как это происходит из-за смартфона или компьютера. Как оказалось, под таким воздействием у мышей начинали развиваться опухоли. Вначале они поражали нервную систему, а затем и распространялись по всему организму.Такой итог наблюдался у 6 процентов лабораторных мышей.

В связи с этим ученые высказали мнение, что длительные разговоры по телефону или нахождение в интернете через смартфон вредит здоровью сердца да и всего организма. Важно ограничивать такую деятельность, чтобы сберечь нормальное состояние всех органов и систем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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