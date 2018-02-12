Snapdragon 845 обходит флагманские процессоры на 40%

Инженерный образец смартфона с новым топовым Android-процессором Qualcomm Snapdragon 845 прошел тестирование в нескольких бенчмарках.

Тестовый смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей, чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Данный аппарат сравнивался в производительности с современными флагманами Samsung Galaxy Note 8, Google Pixel 2 XL и LG V30, работающими на базе Snapdragon 835. Во всех двенадцати бенчмарках, где проходил испытание тестовый образец смартфона, прирост производительности, в зависимости от конкретного теста, составил от 4% до 42%.

Первым смартфоном, который получит новый топовый процессор Snapdragon 845 станет Samsung Galaxy S9. Его дебют состоится 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне.