Новые изображения и видео смартфона Xiaomi Redmi Note 5

В сети появились изображения готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Redmi Note 5. Согласно представленным рендерам, новинка получит удлиненный дисплей с соотношением сторон 18:9 и минимальные рамки. Размер экрана составит 5,99 дюйма, а разрешение 2160?1080 пикселей.

Xiaomi Redmi Note 5

Аппаратной основой Xiaomi Redmi Note 5 станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 32 ГБ/64 ГБ.

Как видно на опубликованных рендарах, грядущая новинка будет обладать двойной основной вертикальной камерой с сенсорами на 16 и 5 Мп. Ниже нее расположится светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Разрешение фронтальной камерой составит 8 Мп.

Емкость аккумулятора – 4 100 мАч, заявлена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4.0. В качестве программного обеспечения послужит ОС Android Nougat с MIUI 9.

Официальный релиз Xiaomi Redmi Note 5 состоится 14 февраля. Стоимость аппарата составит около $238.


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