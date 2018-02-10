Смартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone X
Смартфон Apple iPhone X копируют производители не только из третьего эшелона. Сегодня в сети были найдены фотографии некоего мобильника, подписанные «Huawei P20 Lite», и у него тоже есть эта набившая оскомину монобровь.
Источник фото неизвестен, но если это и правда Huawei P20 Lite, то он действительно очень похож на флагман от Apple. Это касается даже расположения модуля основной камеры и его дизайна, а вместо надкушенного яблока на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Тыльная панель выполнена из стекла, что намекает на беспроводную зарядку. Вырез в экране Huawei P20 Lite заметно меньше, чем у iPhone X, а сам дисплей получил диагональ 5,8 дюйма и нестандартное из-за моноброви разрешение 2280х1080 пикселей и соотношение сторон 19:9.
Другими словами, это будет очень вытянутый мобильник, даже в сравнении с текущим корейским флагманом Samsung S8. Смартфон Huawei P20 Litе покажут 27 марта этого года в Париже вместе с Huawei P20 и Huawei P20 Plus. Характеристики аппарата будут включать в себя процессор Kirin 970, 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб ROM, порт USB-C, вход под наушники, батарею 3000 мАч и ОС Android 8 Oreo.
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10.02.2018 17:51