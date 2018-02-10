Смартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone X

Смартфон Apple iPhone X копируют производители не только из третьего эшелона. Сегодня в сети были найдены фотографии некоего мобильника, подписанные « Huawei P20 Lite», и у него тоже есть эта набившая оскомину монобровь.



Источник фото неизвестен, но если это и правда Huawei P20 Lite, то он действительно очень похож на флагман от Apple . Это касается даже расположения модуля основной камеры и его дизайна, а вместо надкушенного яблока на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Тыльная панель выполнена из стекла, что намекает на беспроводную зарядку. Вырез в экране Huawei P20 Lite заметно меньше, чем у iPhone X, а сам дисплей получил диагональ 5,8 дюйма и нестандартное из-за моноброви разрешение 2280х1080 пикселей и соотношение сторон 19:9.

