LG выпустит мощный смартфон V30s

Уже в этом месяце каталог смартфонов LG пополнится новой моделью V30s. Моноблок будет представлен на шоу MWC 2018 в Барселоне, и это почти что тот же самый V30, только с заметно улучшенной начинкой.



В первую очередь LG V30s получит сразу 256 Гб постоянной памяти против 64 Гб у обычного V30. Также в смартфон встроят искусственный интеллект LG Lens, который займется улучшением качества снимков. С его помощью также можно будет узнавать стоимость фотографируемых объектов и переводить текст на картинках, а также считывать штрих-коды и QR-коды. Сложно сказать, насколько все это окажется полезным, ведь перевод текста картинок есть во всех современных переводчиках, даже в мобильном приложении от Яндекса.



LG Lens – это, по сути, тот же Samsung Bixby, представленный год назад, но до сих пор не выучивший русский язык и потому на 100 процентов бесполезный. Неизвестно, как будут обстоять дела с локализацией ИИ от LG, но будем надеяться, что она не станет повторять ошибки заклятого конкурента. Все прочие параметры LG V30s будут заимствованы у LG V30, и в продажу новый смартфон поступит в конце марта по цене в районе $920. С таким ценником следует подождать релиза Xiaomi Mi 7 и OnePlus 6 с более современной начинкой.