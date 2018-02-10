Archos анонсировала три смартфона серии Core

Французская компания Archos провела презентацию сразу трех новых смартфонов из не менее новой серии Core. Трио относится к бюджетному сегменту и будет представлено повторно на шоу MWC 2018 в конце этого месяца в Барселоне, но сегодня мы узнали о них достаточно информации.

Archos Core

Новинки от Archos получили название Core 55S, 57S и 60S и экраны 18:9. Модель Archos Core 55S – располагает экраном на 5,45 дюйма с крошечным разрешением 960х480 пикселей, фотокамерами на 2 и 8 Мп, 1 Гб RAM, 16 Гб ROM, батареей 2300 мАч и процессором Spreadtrum SC9850. Стоит такой моноблок 90 евро. Смартфон Core 57S оценили в 100 евро, и здесь уже есть экран HD+ на 5,7 дюйма, батарея 2500 мАч и процессор Spreadtrum SC9832A на четыре ядра. Объемы памяти такие же – 1 и 16 Гб.

За 120 евро предлагается смартфон Archos Core 60S, и это тоже бюджетный моноблок, но уже с 2 Гб RAM, 16 Гб ROM, процессором Spreadtrum 9850, батареей 3000 мАч, двойной фотокамерой на 13+2 Мп и экраном HD+ с диагональю 6 дюймов ровно. Релиз всех трех новых аппаратов ожидается в начале весны этого года, но первые две модели заранее устарели и не стоят запрошенных денег – 1 Гб оперативной памяти в 2018 году не хватит вообще ни на что.

Максим Мишенев, MobileDevice


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