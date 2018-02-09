Meizu разослала приглашения со сковородой на анонс новинок

Meizu в ближайшее время начнет рассылку журналистам необычных приглашений на пресс-мероприятие. Снимок набора с приглашением выложил в сеть неназванный сотрудник, который упаковывал в комплект настоящую сковороду, на которой расположена эмблема Meizu и информация.

На мероприятии, намеченном на 6 марта 2018 года, будет представлен игровой смпртфон Meizu E3, о чем говорит надпись «E3 G». Помимо этого, есть и вариант приглашения с кружкой в форме объектива Canon 70-200mm за $790. Это и надпись «E3 P», может символизировать анонс камерофона.

Стоит отметить, что подобный подход не является инновацией – та же Meizu уже использовала для приглашения на свои мероприятия даже старые телефоны Nokia 1110 и кроссовки.